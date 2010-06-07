Болгария упрощает оформление виз для украинцев

Болгария упрощает оформление виз для граждан Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Николай МЛАДЕНОВ. По информации агентства ИМК, об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Болгарии.

По словам Н.МЛАДЕНОВА, цель упрощения – увеличение потока туристов в Болгарию летом. Визовые упрощения также касаются граждан России, Беларуси и Молдовы.

Упрощения включают сокращение сроков принятия решения о выдаче виз, уменьшение перечня необходимых документов. Ощутимо расширится и перечень категорий граждан, которые смогут получить визу бесплатно. Среди таких, в частности - участники спортивных соревнований, культурных мероприятий, студенты и преподаватели, которые едут в Болгарию учиться, проводить научные работы или повышать квалификацию.

Заявления нового образца на получение визы можно будет подавать с 15 июня текущего года.