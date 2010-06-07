Генсек НАТО: Альянс на сто процентов уважает выбор Украины

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляет, что Альянс на сто процентов будет уважать выбор Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на своей традиционной ежемесячной пресс-конференции.

«Мы уважаем на 100% выбор Украины», - сказал А.Ф.РАСМУССЕН.

Комментируя возможную отмену Верховной Радой членства в НАТО как одного из приоритетов внешней политики Украины, генсек НАТО отметил, что сотрудничество между Альянсом и Украиной в любом случае будет продолжаться в рамках Комиссии Украина-НАТО. «Это Украине решать, какими будут наши отношения. Мы свое решение приняли в 2008 году на саммите в Бухаресте, наши двери остаются открытыми», - сказал А.Ф.РАСМУССЕН.

Он также назвал положительным тот факт, что на этой неделе в Брюсселе состоится заседание Комитета Украина-НАТО на уровне министров обороны. По его словам, это свидетельствует о желании украинской власти продолжать сотрудничество.