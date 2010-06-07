Зять Ким Чен Ира стал новым премьером КНДР

Новым председателем совета министров Северной Кореи стал ЧХВЕ Ен Рим.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление официального телевидения КНДР, кандидатуру ЧХВЕ выдвинуло на сессии Верховного собрания страны Политбюро Трудовой партии Кореи.

В работе сессии принимает участие генеральный секретарь партии и лидер КНДР КИМ Чен Ир.

На посту председателя совета министров КНДР, ЧХВЕ Ен Рим, глава пхеньянского отделения Трудовой партии и муж сестры северокорейского лидера, сменит КИМ Ен Ира.

В ходе работы сессии Верховного собрания был одобрен еще ряд кадровых перестановок. В частности, по предложению КИМ Чен Ира, на пост заместителя председателя парламента был назначен депутат ВНС ЧАН Сон Тхэк. Несколько министров КНДР были отправлены в отставку.