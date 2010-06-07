Факт мародерства после Смоленской авиакатастрофы подтвердили в Польше

Варшавская окружная прокуратура подтверждает кражу двух банковских карточек генерального секретаря Совета сохранения памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника, который погиб 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском.

Как сообщила корреспонденту УНИАН в Польше пресс-секретарь прокуратуры, которая расследует это дело, Моника ЛЕВАНДОВСКА, воры сумели завладеть около 2 тыс. долларов со счета погибшего польского чиновника. По ее словам, злоумышленникам удалось получить наличность по одной из двух похищенных карточек.

„По предварительным результатам расследования, осуществлены 11 выплат с одной карточки на сумму около 6 тысяч злотых. Что касается второй похищенной карточки, то было 6 неудачных попыток”, - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Она добавила, что злоумышленники пользовались карточками с 10 по 12 апреля.

Пресс-секретарь сообщила, что прокуратура не владеет информацией о задержании воров, отметив, что польские следователи обратились за помощью в Генеральную прокуратуру РФ.

М.ЛЕВАНДОВСКА сообщила, что польская сторона не получила от россиян ответа на направленный во второй половине мая запрос по этому делу.

Она добавила, что польская прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения карточек и денежных средств 14 мая.

В то же время представитель Агентства внутренней безопасности Польши подтвердила УНИАН факт задержания в России четырех военнослужащих внутренних войск, подозреваемых в краже карточек, но не предоставила больше деталей.

Как сообщал УНИАН, задержание сотрудников российского ОМОНа за похищение банковских карточек А.Пшевозника 5 июня подтвердил пресс-секретарь польского правительства Павел ГРАСЬ.

МВД России отрицало факт кражи и задержания правоохранителей, назвав эту информацию „циничной и кощунственной”.