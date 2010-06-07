Евросоюз готов проверять корабли вместо Израиля

Евросоюз может взять на себя досмотр грузов на следующих в сектор Газа судах, объявил глава МИД Франции Бернар Кушнер, сообщает AFP.

"Мы бы сумели очень хорошо организовать проверку судов, и нам бы очень хотелось этим заняться", - сказал Кушнер, выступая поздно вечером 6 июня на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Франции и Великобритании в Париже.

Евросоюз также готов отвечать за работу контрольно-пропускного пункта в районе города Рафах на границе сектора Газа и Египта. Глава МИД Великобритании Уильям Хейг, в свою очередь, напомнил, что европейские наблюдатели в прошлом уже следили за работой КПП Рафах. По словам Хейга, в случае, если КПП Рафах будет находиться под контролем Евросоюза, можно будет обеспечить доставку в сектор Газа необходимой помощи и, вместе с тем, не допустить поставок оружия на палестинскую территорию.

Министры иностранных дел Франции и Великобритании также заявили, что необходимо провести международное расследование инцидента с высадкой израильского морского спецназа на одно из судов так называемой "флотилии свободы".

Израиль, в свою очередь, настаивает на том, что самостоятельно проведет расследование инцидента, произошедшего в ночь на 31 мая, когда во время захвата израильским морским спецназом судна "Мави Мармара", входящего во "флотилию свободы", были убиты девять турецких граждан, напоминает Лента.ру. Израильская сторона настаивает, что люди, находившиеся на борту судна, оказали ожесточенное сопротивление, и спецназ был вынужден применить оружие. Организаторы "флотилии свободы" утверждают, что израильские военные открыли огонь по безоружным участникам гуманитарной миссии.