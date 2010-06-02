Эксперт: стенограмма из самолета Качиньского еще больше осложняет

Обнародованная польскими властями стенограмма разговоров пилотов в кабине самолета Президента Польши Леха Качинского, которые были записаны одним из "черных ящиков", без технических параметров полета лишь осложняет понимание причин катастрофы.

Об этом сказал в эфире TVN24 польский пилот Михал ФИШЕР.

"Эти записи больше осложняют, чем объясняют. Однозначно не хватает параметров полета, которые нужно наложить (на разговоры), потому что иначе имеем полное гадание", - сказал он.

М.ФИШЕР выразил гипотезу, что экипаж самолета после команды второго пилота "отходим" на высоте 80 метров мог начать маневр выхода из режима посадки, но не успел это сделать из-за слишком высокой скорости снижения.

"Возможно, реакция была, только нет тех вторых записей. Может, увеличена в этот момент мощность двигателей? Может, наступила попытка выведения из режима быстрого снижения. Поэтому никто ничего не говорил, потому что - действовали", - сказал пилот.

"Этот самолет так быстро из того снижения не выйдет. Это немного продлится", - добавил он.

По словам М.ФИШЕРА, слишком высокая скорость могла быть вызвана ошибкой в определении высоты самолета за 4 километра от аэродрома.

"Высота должна была составлять 200 метров, штурман отчитывает 400. Вопрос, или самолет фактически находится на 400 метров, или наступила ошибка", - сказал он.

М.ФИШЕР сказал, что такая погрешность невозможна из-за оврага перед взлетно-посадочной полосой в Смоленске, глубина которого 60 метров, выразив убеждение, что экипаж пользовался барометрическим, а не радиовысотомером.

По его мнению, эта ошибка может быть вызвана неправильно введенными данными в автоматику самолета, переданными экипажу диспетчером.

Эксперт сказал, что проверить эту гипотезу можно на основе записей технических параметров полета, которые также получила польская власть, но пока не обнародовала.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованным польскими властями записям разговоров в кабине пилотов, экипаж планировал сойти на высоту 100 метров - после чего решить: попробовать посадить самолет, или отправиться на запасной аэродром.

В Польше ряд обозревателей считают, что причиной катастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года стала ошибка пилотов, которые под давлением высокопоставленных лиц, которые спешили на мероприятия по случаю 70-й годовщине Катыньской трагедии, осмелились попробовать посадить самолет, невзирая на сложные погодные условия.

Крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость", соучредителем которого был трагически погибший Президент, добивается более тщательного изучения роли диспетчера Смоленского аэродрома в авиакатастрофе.

Самолет, на борту которого было 96 пассажиров, разбился за 1 километр от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома "Северный" под Смоленском, зацепившись крылом за дерево на высоте шести-восьми метров.