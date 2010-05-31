Польские власти сегодня должны получить в Москве записи "черных ящиков" самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился в авиакатастрофе под российским Смоленском 10 апреля.

По данным польских медиа, польская делегация во главе с главой государственной комиссии по расследованию авиакатастроф и министром внутренних дел Ежи МИЛЛЕРОМ должны получить копии записей "черных ящиков", стенограмму разговоров пилотов и презентацию, в которой сопоставлены разговоры в кабине пилотов с параметрами полета самолета.

Gazeta Wyborcza отмечает, что копии "черных ящиков" будут сделаны с оригиналов в присутствии представителей Польши.

Эти материалы полякам должен передать Межгосударственный авиационный комитет, который расследует причины катастрофы самолета Л.Качиньского.

Первыми с этими материалами в Польше будут иметь возможность ознакомиться члены Бюро национальной безопасности и обороны, в который, кроме властей, входят представители оппозиции.

После этого будет принято решение, когда записи разговоров пилотов, которые могут пролить свет на причины авиакатастрофы, будут обнародованы в медиа.

Один из экспертов, которого цитирует TVN24, обращает внимание на то, что поляки не получат данных о работе диспетчеров Смоленского аэродрома и, скорее всего, не получат ответа, почему они не закрыли аэродром и почему предупреждение об опасном снижении прозвучало поздно.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе представитель Польши в комиссии МАК, которая расследует причины смоленской авиакатастрофы, Эдмунт КЛИХ заявил, что пилоты сознательно вышли на высоту менее 100 метров, на которой должны были принять решение о том, попытаться ли посадить самолет или отправиться на запасной аэродром. По его мнению, этим они пошли на неоправданный риск, подвергая опасности людей, которые находились на борту самолета.

Польские власти рассчитывали получить оригиналы "черных ящиков" от россиян сразу после катастрофы и обнародовать их записи 22 апреля, однако ни во время первого визита генпрокурора Польши Аднжея СЕРЕМЕТА в апреле в РФ, ни во время второго в начале мая не удалось получить от российских властей эти записи.

По предварительной версии российской прокуратуры, причиной смоленской авиакатастрофы стало то, что крыло самолета Президента Польши зацепило деревья примерно за километр от взлетно-посадочной полосы в условиях сильного тумана.