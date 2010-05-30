По России прошел слух: Путин разрешил акции протеста

Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" разъяснил смысл высказываний Владимира Путина по поводу оппозиционных акций.

Песков заявил, что многие "экзальтированно воспринимают дискуссию", состоявшуюся 29 мая на встрече Путина с участниками благотворительного вечера в Петербурге.

"Слышны даже призывы выходить на акции, поскольку Путин разрешил, и никого трогать не будут. Ничего подобного, Путин ничего не разрешал, потому что он не может разрешать, это делают местные власти. Путин сказал, что все должно быть в рамках закона", - объяснил Песков.

Путин высказал свое мнение по поводу митингов оппозиции, отвечая на вопрос лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который поинтересовался, разрешат ли власти провести "Марш несогласных" в Петербурге. Глава правительства призвал местные власти не запрещать такие акции, если их участники не нарушают законов.