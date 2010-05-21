Обама отправляет в отставку директора национальной разведки США

Барак Обама в пятницу примет отставку директора национальной разведки Денниса Блэра, сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на информированные источники.

"В течение нескольких недель президент Обама вел серьезные переговоры о том, просить ли Блэра подать в отставку и проводил собеседования с кандидатами на это место. После беседы, состоявшейся 20 мая в Овальном кабинете между президентом и Блэром, Блэр предложил подать в отставку, а президент сказал, что примет ее", - утверждает телеканал.

По данным источников, отставка Блэра объясняется целым рядом серьезных провалов в сфере внутренней безопасности страны.

"В свете ряда проколов разведки, в том числе расстрела (военным врачом 13-ти своих сослуживцев) на военной базе Форт-Худ (в ноябре 2009 года); попытки теракта (на борту самолета) в рождественский день (2009 года), предпринятой (нигерийцем) Умаром Фаруком Абдулмуталлабом, а также вопросов, связанных с подозреваемым в попытке (апрельского) теракта на Таймс-сквер (американцем пакистанского происхождения) Фейсалом Шахзадом, было неясно, располагал ли Блэр... полным доверием президента, отмечают источники", - цитирует сообщение ABC РИА "Новости".

Шестидесятитрехлетний адмирал Деннис Блэр был утвержден сенатом на высший пост в американской разведке 28 января 2009 года. Перед этим он прослужил во флоте 34 года, удостоившись нескольких наград, а также успев получить диплом Оксфордского университета по русистике.