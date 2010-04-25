Российский бюджет из-за скидок на газ Украине потеряет 3-4 млрд. долларов

Министерство финансов России оценивает сумму выпадающих доходов бюджета в 3-4 млрд. долларов в результате поставок газа Украине со скидкой.

«Это зависит от объема, который будет выбираться. От трех до четырех миллиардов долларов», – сказал глава российского Минфина Алексей КУДРИН, сообщает “Газета.ру”.

По его словам, правительство РФ планирует компенсировать эти выпадающие доходы главным образом за счет цен на нефть и высокого экономического роста.

Отвечая на вопрос о том, насколько высоким он планирует экономический рост и за счет чего он должен произойти, министр отметил: «Около четырех процентов... За счет всех факторов».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. кубометров газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. кубометров в 2010 году, и 40 млрд. кубометров - в последующие годы.