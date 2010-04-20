Бизнесмен осужден в США за финансирование терроризма

Американский бизнесмен приговорен к 10 годам тюрьмы за попытку перевести деньги на поддержку учебных лагерей для боевиков в Афганистане и Пакистане, сообщает Би-Би-Си.

Абдул Алиштари признал вину в финансировании терроризма.

По данным обвинения, он участвовал в переводе денежных средств в размере 150 тыс. долларов, полагая, что эти деньги будут использованы для обучения террористов в Афганистане и Пакистане и для закупки оборудования, в частности очков ночного видения.

В действительности посредник, через которого Алиштари пытался перевести деньги, был сотрудником спецслужб под прикрытием.