Лукашенко готов принять свергнутого президента Киргизии

Бывшего президента Киргизии Курманбека БАКИЕВА готовы принять в Беларуси. Об этом заявил президент Александр ЛУКАШЕНКО журналистам в воскресенье.

Как передает РИА Новости, по словам белорусского президента, К.БАКИЕВ находится в Казахстане вместе со своей семьей - пятилетним сыном, дочерью и женой.

«Что касается места нахождения БАКИЕВА, то не только я знаю, где он находится”, - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

«Только меня удивляет, почему сегодня те, кто об этом знает, не хотят говорить. А говорят наоборот. К.БАКИЕВ сегодня находится на юге Казахстана вместе со своей семьей - маленьким пятилетним сынишкой, дочерью и женой» - заявил президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в Киргизии 7 апреля митингующие заняли Дом правительства Киргизии, власть перешла к временному правительству. Президент К.БАКИЕВ покинул Бишкек, но отказался сложить с себя полномочия главы государства. 16-го апреля он выехал из страны и написал заявление о сложении полномочий. Заявление было опубликовано государственным казахстанским информагентством "Казинформ".

В опубликованном заявлении свергнутый президент возложил на временное правительство Киргизии всю ответственность за последние события в стране.