Медведев: крах режима Бакиева связан с коррупцией

Дмитрий Медведев заявил, что "крах режима Бакиева" связан с "коррупцией, клановостью и семейственностью". Соответствующие отрывки из заявления Президента РФ о ситуации в Киргизии опубликованы на сайте телеканала "Вести".

В документе говорится также, что киргизские власти оказались неспособны обеспечить развитие государства с учетом интересов его населения.

Что касается отношений России с временным правительством Киргизии, к которому перешла власть в стране, то вопрос о них будет решен российскими властями позднее. Главным условием дальнейшего развития российско-киргизских отношений являются "открытые и справедливые выборы в органы власти" страны. Пока Медведев подтвердил, что РФ не откажется от прежних договоренностей с Киргизией, в том числе и в социально-экономической сфере.