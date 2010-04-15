Президент Киргизии написал заявление об отставке

Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти временным правительством и покинувший в четверг страну, подписал заявление об отставке, сообщил РИА Новости источник во временном правительстве.

"Да, Бакиев написал заявление об отставке перед тем, как покинул страну", - сказал собеседник агентства.

Самолет с Бакиевым в четверг совершил посадку в аэропорту города Тараз на юге Казахстана. Российские военнослужащие по поручению президента РФ Дмитрия Медведева в гуманитарных целях обеспечивали безопасность пролета Курманбека Бакиева с семьей из Киргизии в Казахстан, сообщила журналистам пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова.

Программа пребывания президента Киргизии в Казахстане неизвестна.

Временное правительство Киргизии приняло решение о выезде из страны бывшего президента Курманбека Бакиева, поскольку не имело возможности обеспечить его безопасность, говорится в заявлении председателя правительства Розы Отунбаевой.

"В условиях народного негодования у временного правительства не оставалось возможности обеспечить безопасность бывшего президента до решения вопроса о его ответственности в соответствии с законом. Кроме того, мы в отличие от прежней власти принципиально привержены правовому подходу, не способны на преступление, действия, способные повлечь смерть людей даже в самых благородных политических целях", - цитирует заявление РИА "Новости".

Новые власти Киргизии заявляют, что, разрешая выезд Бакиева из страны, руководствовались соображениями о необходимости обеспечения благоприятного образа Киргизии в глазах других стран мира.

Временное правительство намерено "провести объективное следствие по всем фактам преступлений, в которых повинен бывший президент, и после этого предъявить требование о его выдаче киргизскому правосудию или международному суду".

"Никто из соратников и родственников Бакиева, находившихся с ним до последнего времени, не выпущен из страны и те из них, кто совершил преступления, будут задержаны и предстанут перед правосудием", - говорится в документе.