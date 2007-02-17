Объявлены победители кинофестиваля в Берлине
22:34, 17 февраля 2007Мир
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За 10 дней в 50 кинозалах показаны 373 фильма
|Актриса Ю Нан целует Золотого Медведя в руках режиссера Вана Цюаньаня. Фото Reuters
"Серебряных медведей" за лучшую мужскую и женскую роль получили аргентинец Хулио Чавес (фильм "Другой") и немка Нина Хосс (фильм "Йелла").
Приз за лучшую режиссуру достался израильтянину Джозефу Седару, снявшему картину "Бофор".
В конкурсе Берлинале, стартовавшего 8 февраля, участвовали 22 картины. Всего же за время работы фестиваля в 50 кинозалах Берлина были показаны 373 ленты.
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