Объявлены победители кинофестиваля в Берлине

Состоялась церемония закрытия 57 Берлинского кинофестиваля. Как сообщает AFP, главную награду фестиваля - "Золотого медведя" - получил фильм китайского режиссера Вана Цюаньаня (Wang Quan`an) "Свадьба Туи" ("Tuya`s Marriage"). Фильм о тяжелой судьбе сельской женщины, скитающейся с семьей по монгольской степи. Получая приз, режиссер заметил, что лучшего подарка к китайскому новому году, который отмечается сегодня, придумать нельзя.

"Серебряных медведей" за лучшую мужскую и женскую роль получили аргентинец Хулио Чавес (фильм "Другой") и немка Нина Хосс (фильм "Йелла").

Приз за лучшую режиссуру достался израильтянину Джозефу Седару, снявшему картину "Бофор".

В конкурсе Берлинале, стартовавшего 8 февраля, участвовали 22 картины. Всего же за время работы фестиваля в 50 кинозалах Берлина были показаны 373 ленты.

Лента.ру