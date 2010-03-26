США направят воинский контингент в Грузию

США сообщили о намерении разместить военный контингент на территории Грузии. С соответствующим заявлением выступили сегодня представители Пентагона в своем официальном обращении к Конгрессу США.

Как передает агентство Reuters, данные меры необходимы для обеспечения стабильности при подготовке совместных с Вашингтоном военных операций в Афганистане.

Кроме того, Пентагон также уведомил конгресс об аналогичных планах в отношении Латвии, Литвы, Эстонии, Хорватии и Венгрии, где также будут планироваться афганские операции совместно с американскими военнослужащими.

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