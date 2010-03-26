Охрана отбила пиратскую атаку на контейнеровоз с украинцами

Вооруженная охрана отбила пиратскую атаку на контейнеровоз с гражданами Украины.

Как сообщает интернет-издание «Морской бюллетень-Совфрахт», 25 марта сомалийские пираты атаковали контейнеровоз Africa Star, нападение произошло в 350 милях от побережья Сомали в Индийском океане. На борту судна находилась вооруженная охрана, она ответила огнем на огонь, после перестрелки пираты отступили, судно проследовало по назначению. О пострадавших среди экипажа и охраны неизвестно, как и о пострадавших среди пиратов.

Почти год назад, 4 апреля 2009, судно также было атаковано пиратами, атака длилась 7 часов, по судну вели огонь, однако ему удалось оторваться от погони.

Судно работает на линии с заходами в порты Восточной Африки и ЮАР, и постоянно ходит опасными водами. В составе экипажа, скорее всего, есть граждане Болгарии (3), Румынии (1) и Украины (6).

Контейнеровоз Africa Star – дедвейт 26152 тонны, постройки 1988, флаг Либерия, оператор Therica Shipping Corp