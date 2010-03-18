Россия и США начали обмен разведывательной информацией об афганском наркотрафике, сообщила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы запустили совместные усилия для того, чтобы делиться разведывательной информацией относительно потока наркотиков в Россию из Афганистана", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Х.Клинтон выразила надежду, что такая форма сотрудничества способна уменьшить афганский наркопоток. Также госсекретарь положительно оценила результаты принятого ранее транзитного соглашения с РФ, которое позволяет американским войскам пересекать российскую территорию, чтобы оказывать помощь коалиционным силам в Афганистане. Она сообщила, что в рамках соглашения уже совершено 111 авиаперелетов.

С.Лавров, в свою очередь, напомнил, что борьба с наркотиками из Афганистана является одной из приоритетных задач президентской комиссии, и что ряд проектов по противодействию афганской наркоугрозе разрабатываются в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и НАТО. "Думаю, что в сотрудничестве на земле с разных сторон афганской границе есть возможность для наращивания наших совместных усилий в борьбе с наркотрафиком", - подчеркнул министр.