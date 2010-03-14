Китай беспокоит любое колебание доллара

Премьер Государственного совета Китая Вэнь Цзябао выразил беспокойство относительно устойчивости американского доллара и призвал Вашингтон "предпринять решительные меры", чтобы удостоверить Пекин в безопасности значительной части долгосрочных казначейских облигаций, хранящихся в банках США. По его словам, любое колебание американской валюты вызывает беспокойство в Китае, передает РосБизнесКонсалтинг.

Он отметил, что Пекин не может допустить малейшей ошибки, когда речь идет о финансовых активах страны.

В.Цзябао посоветовал США контролировать неустойчивый финансовый дефицит и предотвратить значительный рост инфляции.