Китай беспокоит любое колебание доллара
10:25, 14 марта 2010Мир
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Заявил глава Госсовета
Премьер Государственного совета Китая Вэнь Цзябао выразил беспокойство относительно устойчивости американского доллара и призвал Вашингтон "предпринять решительные меры", чтобы удостоверить Пекин в безопасности значительной части долгосрочных казначейских облигаций, хранящихся в банках США. По его словам, любое колебание американской валюты вызывает беспокойство в Китае, передает РосБизнесКонсалтинг.
Он отметил, что Пекин не может допустить малейшей ошибки, когда речь идет о финансовых активах страны.
В.Цзябао посоветовал США контролировать неустойчивый финансовый дефицит и предотвратить значительный рост инфляции.
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