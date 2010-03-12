Польские эксперты: в Украине теперь как при Кучме

Новосформованное правительство Украины может вести более пророссийскую политику, но вряд ли допустит значительные уступки в делам, важных для Российской Федерации.

Об этом говорится в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого владеет УНИАН.

Эксперты одного из самых известных аналитических центров в Польше отметили, что в новое правительство вошли многие политики, которых традиционно считают пророссийскими, в том числе новый премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Кроме него, в кресло министра топлива и энергетики вернулся Юрий БОЙКО, а министром образования стал “известный русофил” Дмитрий ТАБАЧНИК.

Аналитики отметили, что новое правительство, как и сам Президент, будут уделять больше внимания для удовлетворения интересов значительной части русскоязычного населения Украины, что также положительно оценят в Кремле.

«(Будут) сближать украинское виденье истории и национального сознания с ожиданиями Москвы», - написали эксперты.

В то же время аналитики обратили внимание на назначение министром иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО, что должно свидетельствовать о намерении вести «взвешенную» иностранную политику.

Кроме этого, в правительство вошли представители группы самого богатого украинца Рината АХМЕТОВА - в частности Борис КОЛЕСНИКОВ, который занял должность вице-премьера, - которые больше заинтересованы в развитии отношений с западным миром, чем с РФ, что будет также сдерживать пророссийские движения.

«Политика Киева относительно России (больше Президента, чем правительства) - почти с 100%-й уверенностью можно сказать - будет политикой несущественных уступок», - отметили эксперты.

Они добавили, что собственно так делал в первые семь годов своего президентства Леонид КУЧМА, который руководил Украиной с 1995 по 2005 год.

Более «серьезные уступки России могла бы заставить сделать лишь еще худшая финансовая ситуация в стране», - отмечено в анализе.