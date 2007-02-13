За три года из ФБР пропали десять ноутбуков с секретной информацией, говорится в попавшем в распоряжение РИА Новостидокладе генерального инспектора Минюста США.

Доклад охватывает период с 1 февраля 2002 года по 30 сентября 2005 года. Как отмечается в документе, всего при проверке в ФБР не досчитались 160 ноутбуков, причем причину пропажи 116 из них сотрудники бюро так и не смогли объяснить.

В шести из десяти случаев утраты компьютеров с секретной информацией ФБР не смогло уточнить характер потерянных данных. Остальные же случаи, по мнению экспертов, могли нанести ущерб безопасности страны. Так, в соответствии с докладом, 12 июля 2002 года из бостонского офиса ФБР пропал ноутбук, содержащий программное обеспечение при помощи которого изготавливались удостоверения сотрудников.

При этом, как отмечается в докладе, на два запроса о степени секретности информации в этом ноутбуке из бостонского офиса пришли два совершенно разных ответа: в одном говорилось, что ноутбук содержит секретную информацию, а в другом, что там нет ничего особенного. По данным ФБР, этот ноутбук был украден.

Также в руки злоумышленников попал и ноутбук "с планом системы безопасности системы контроля электронного доступа". Он был украден третьего ноября 2004 года из отдела безопасности ФБР. Та же участь постигла и ноутбук из криминалистической лаборатории ФБР в Куантико - в памяти этого компьютера были имена, номера телефонов и адреса сотрудников ФБР.

Даже учитывая секретность информации, расследование пропаж ноутбуков проводилось только в шести случаях, при этом, в их число не вошли пропажи ноутбуков, содержавших личные данные сотрудников и программное обеспечение для изготовление удостоверений, отмечается в докладе.

Также в документе уделено внимание и пропавшему из ФБР оружию, ситуация с которым, как ни странно, совершенно аналогична ситуации с ноутбуками. С 2002 по 2005 годы ФБР утратило 160 единиц огнестрельного оружия, 94 из которых были украдены. В большинстве случаев ФБР лишалось пистолетов - их было утрачено 133, в остальных случаях это были винтовки, дробовики и даже автоматы.

Всего же, в соответствии с докладом, в ведении ФБР находится более 50 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 20 тысяч ноутбуков.