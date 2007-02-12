Владимира Огрызко ждут в Москве

И.о. министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО ожидают в Москве 27 февраля для участия в заседании комиссии по вопросам Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам советник-посланник Посольства РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ в рамках на традиционной ежегодной встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

На вопрос о том, действительно ли В.ОГРЫЗКО находится в списке невъездных в Россию лиц, как об этом сообщали некоторые СМИ, В.ЛОСКУТОВ сказал: “Я не знаю, откуда возникла такая тема. Мы должны обсудить этот вопрос и снять его, поскольку это не в интересах наших отношений”.

Российский дипломат уточнил, что 27 февраля в Москве пройдет четвертое заседание подкомиссии по вопросам ЧФ РФ, которая является составляющей Межгосударственной украинско-российской комиссии (комиссии Ющенко-Путин). “Я перед тем, как ехать сюда, позвонил, мне подтвердили: в Москве Владимира Станиславовича ожидают”, - сказал В.ЛОСКУТОВ.