В спор за 5-месячную дочь звезды вступил… покойник

У 5-месячной дочери американской модели Анны Николь Смит появляются все новые отцы. Очередным претендентом на отцовство оказался… покойный муж звезды модельного бизнеса миллиардер Говард Маршалл, который скончался в 1995 году.

Газета New York Daily News написала о том, что в распоряжение редакции поступила рукопись сводной сестры Анны Николь Донны Хоган, в которой та рассказывает о знаменитой родственнице. Там, в частности, говорится, что Смит заморозила сперму своего 90-летнего мужа до его смерти и, возможно, использовала ее для искусственного оплодотворения.

Эту информацию опровергла Генриэтта Тифенталер, глава издательства Phoenix Books, которое планирует в июне выпустить книгу об Анне Николь Смит, сообщает Fox News. По словам Тифенталер, единственный экземпляр рукописи Хоган хранится в издательстве, а сама Донна никогда не давала интервью газете New York Daily News.

Сложившаяся ситуация озадачила и отца Анны и Донны, Дона Хогана. Он сообщил, что его дочери виделись всего один раз за всю жизнь и ему непонятно, что Донна вообще может знать о старшей сестре.

За право называться отцом маленькой Дэниэлин, а заодно и получить состояние покойной фотомодели, которое оценивается в миллиард долларов, уже борются трое живых мужчин, пишет Лента.ру. Это Говард Стерн, которого сама Анна Николь называла отцом своего ребенка и чье имя вписано в свидетельство о рождении, бывший возлюбленный фотомодели Ларри Беркхед, а также принц (титул «купленный», а не наследственный) Фредерик фон Ангельт. Последний утверждает, что также был в близких отношениях с покойной. Кто станет опекуном девочки, остается неясным. Решением суда назначена генетическая экспертиза.

Между тем Аssociated Press сообщает, что адвокат и друг Смит Говард Стерн борется за особняк на Багамских островах, в котором он жил вместе с Анной Николь и ее четырехмесячной дочерью. Сама Смит утверждала, что имение"Horizons" ей подарил бывший возлюбленный Бен Томпсон. Однако после смерти модели Томпсон заявил, что просто позволял ей пожить в доме, который принадлежит ему, после чего сменил в имении все замки. Стерн с таким положением дел не согласился, в воскресенье он вновь проник в поместье и, в свою очередь, тоже сменил замки. Там же находится и дочь Смит.

Адвокат Стерна Вейн Монро заявил, что он подал в полицию заявление об ограблении, так как из дома похищены картины и компьютеры. Представители правоохранительных органов уже допросили домработницу и продолжают расследовать это дело.