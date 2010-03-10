Спикер российской Госдумы недоволен Януковичем
Ключевые слова "государственный язык"
Отказ нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сделать русский язык вторым государственным является "не совсем правильным" решением.
Такое мнение выразил спикер Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ журналистам в Калининграде, передает РИА «Новости».
"Заявление Президента Украины ЯНУКОВИЧА, что не будет второго государственного языка, - мне кажется, это не совсем правильный путь, по которому можно идти", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.
По его данным, проведенные в Украине социологические опросы свидетельствуют, что более половины населения этой страны говорит на русском языке и примерно столько же считают его родным.
"Думаю, здесь можно было подумать, пообщаться с народом, изучить соответствующие посылы и принять другое решение", - отметил спикер.
Он заявил, что сейчас Россия ждет первых конкретных шагов нового украинского Президента, которые "будут касаться изменения концепции по отношению к русскому языку в украинских СМИ".
"Мы ждем того, что не будет никаких ограничений по передачам на русском языке на телевидении Украины. Вот эти решения должны быть сделаны", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.
Как сообщал УНИАН, 9 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком.
«В Украине будет развиваться украинский язык как единственный государственный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ во время церемонии вручения Шевченковских премий в Каневе на Чернечей горе.
При этом он отметил, «перекосы в языковой политике», которые допустила предыдущая власть, привели к унижению и ущемлению прав как русскоязычного населения, так и представителей других национальностей.
«Все это необходимо исправить и учесть в языковой политике в процессе имплементации Европейской хартии региональных языков», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.