В США умерла самая старая американка

В США в возрасте 114 лет умерла самая старая американка, любительница спорта и карточных игр, Мери Жозефина Рэй.

Как передает агентство Рейтер, по словам представителя дома престарелых штата Нью-Гэмпшир, где Ж.Рэй проживала последние 13 лет, долгожительница, появившаяся на свет раньше, чем Генри Форд изобрел свой первый автомобиль или Маркони запатентовал радио, скончалась в ночь на понедельник.

По данным общества геронтологов США, М.Рэй родилась в Канаде 17 мая 1895 года, в мире есть лишь еще одна женщина, которая старше покойной на семь дней, - японка КАМА Чинен.

У М.Рэй, которая пережила своего мужа, Уолтера Рэя, более чем на 40 лет, 2 сыновей, 8 внуков, 13 правнуков и 5 праправнуков.