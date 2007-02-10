Немцов выдает дочь замуж (фото)

Раиса Ахметовна и Жанна - первая и пока единственная официальная семья Немцова

Бывший лидер СПС, вице-премьер российского правительства и губернатор Нижнего Новгорода, а сегодня просто политик Борис Немцов выдает замуж свою старшую дочь Жанну, сообщает Комсомольская правда

Свадьба должна состояться в апреле. Причем заявление в загс подавал Борис Ефимович. Однака сама Жанна почему-то скрывает факт своего замужества. Во всяком случае, когда корреспондент издания напрямик спросила о предстоящей свадьбе, она сообщила, что это не так, а жениться, оказывается, собрался ее отец. На матери своей младшей дочери Сони Ирине Королевой. В ответ на возражение, что ее папа все еще официально женат на ее маме Раисе Ахметовне, Жанна добавила, что они как раз в процессе развода.

После этого, чтобы проверить слова Жанны, корреспондент КП позвонила самому Борису Ефимовичу, и он заявил:

- Это полный бред. Я не собираюсь разводиться с Раисой. И она тоже не собирается. Жанна, видимо, пошутила. Сама же она действительно выходит замуж.

Кстати, всем своим знакомым Борис Ефимович говорит, что скоро станет дедушкой.

Что ж, остается подождать апреля. Тогда-то и будет понятно, кто из Немцовых - отец или дочь - собрался под венец.