МИД России «шифруется» с повесткой дня переговоров Януковича в Москве

Министерство иностранных дел России не конкретизирует повестку дня завтрашних переговоров Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москве.

Об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Что касается повестки дня - я не уполномочен сейчас давать разъяснения. Давайте дождемся самих переговоров и дождемся соответствующих разъяснений», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что программа визита очень насыщенна, и в отношениях двух стран накопилось много вопросов, которые следует обговорить высшему политическому руководству.

«Оба президента сами определят, какие им вопросы обсуждать», - сказал дипломат. При этом он отметил, что президенты Украины и РФ сами дадут свои оценки СМИ.

Отвечая на вопрос, из-за чего в СМИ появилась информация о том, что Кремль понизил статус визита с официального до рабочего, А.НЕСТЕРЕНКО сказал: «Никакой неразберихи не было. Объявлено, что визит будет официальным. Мы активно готовимся к этому визиту».

Кроме этого, отвечая на вопрос, как восприняли в Москве, что первый иностранный визит В.ЯНУКОВИЧ совершил в Брюссель, а не в Москву, А.НЕСТЕРЕНКО сказал: «Это право Президента, куда ему осуществлять первый визит».