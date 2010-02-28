Число жертв землетрясения в Чили достигло 400 человек

Число жертв мощного субботнего землетрясения в Чили достигло 400 человек, сообщает агентство Рейтер.

Подземные толчки магнитудой 8,8 были зафиксированы в Чили в субботу в 03.34 по местному времени в 115 километрах к северу от города Консепсьон, на глубине 55 километров. Ранее сообщалось о том, что число жертв землетрясения превысило 300 человек.

За землетрясением последовала серия цунами. Волны обрушились на 11 чилийских городов. На острове Робинзона Крузо из чилийского архипелага Хуан-Фернандес трехметровая волна унесла жизни как минимум пяти человек. В Новой Зеландии максимальная высота волн составила два метра, в Японии - 1,2 метра, в Австралии - 40 сантиметров.

В воскресенье в центральной части Чили происходили повторные подземные толчки магнитудой от 4,8 до 6,1. Тысячи жителей города, опасаясь повторных волн землетрясения и разрушения зданий, провели ночь в развернутых прямо на улицах лагерях.

Как заявила в своем обращении к нации президент Чили Мишель БАЧЕЛЕТ, в результате разрушительного землетрясения около 2 миллионов чилийцев остались без крова, повреждено 1,5 миллиона домов. Она также призвала население страны сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи воды и электроэнергии в пострадавшие районы страны.

Бачелет поблагодарила мировых лидеров за проявленную солидарность в трудную для страны минуту.

За погибших и пострадавших во время разрушительного землетрясения в Чили помолился в воскресенье Папа Римский Бенедикт XVI вместе с паломниками, собравшимися на площади святого Петра.

"Я молюсь о жертвах и заверяю в своей духовной близости всех тех, кого затронула эта катастрофа, прошу Бога об утешении и даре мужества в годину несчастья", - заявил Папа Римский. Он выразил уверенность в том, что католические благотворительные организации окажут своевременную помощь пострадавшим.

Папа призвал собравшихся помнить о жертвах стихи в своих приватных молитвах и жертвовать средства для ликвидации последствий землетрясения в Чили.