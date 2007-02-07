В Ираке пропали 360 тонн долларов

По данным конгрессмена-демократа, расследующего расходы в Ираке, администрация Буша перешагнула порог в 5 млрд долларов в 2004 году еще за шесть недель до передачи контроля в руки иракского правительства.

Выдавались огромные суммы, порой мешки с долларами разгружали прямо с грузовиков, пишет Financial Times.

На слушаниях, состоявшихся главном комитете палаты представителей по надзору США демократы потребовали объяснений от Пола Бремера, который возглавлял временное правительство Ирака – первое после оккупации – и контролировал расходы на восстановление страны. На эти цели было выделено 12 млрд долларов наличными.

Представ перед конгрессом впервые после возвращения из Ирака, Бремер признал, что за 13 месяцев его пребывания в должности были допущены некоторые ошибки. Однако он подчеркнул, что Ирак в мае 2003 года находился в "отчаянном положении" и временное правительство не могло дожидаться становления "новой финансовой системы" для воссоздания рухнувшего иракского правительства и различных министерств.

Эти деньги поступили из иракских фондов, которые перед вторжением хранились в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. В них входили средства, полученные благодаря программе ООН "Нефть в обмен на продовольствие", а также изъятые иракские активы.

"Я признаю, что допускал ошибки. Оглядываясь назад, я решил бы ряд вопросов по-другому. Но в целом мы добились большого успеха в условиях, тяжелее которых представить сложно", – заявил Бремер комитету.

Однако слова Бремера не успокоили Генри Уоксмана, председателя комитета по надзору, и других конгрессменов, критиковавших его за то, что недостаток отчетности породил беспокойство, не "попали ли в конце концов деньги, доставленные в "зеленую зону", в руки врага".

Уоксман подверг Бремера критике за то, каким образом представители США растратили в Ираке с марта 2003 по июнь 2004 года 20 млрд долларов (15,5 млрд евро или 10,2 млрд фунтов), включая 12 млрд наличными.

Как сообщил Уоксман, за эти 13 месяцев правительство США переправило в Ирак 360 тонн наличных. "Кто в здравом уме может отправить 360 тонн денег в зону боевых действий? Но именно это и было сделано".

В записке, опубликованной Уоксманом, приводятся слова одного из сотрудников временного правительства, который рассказывает о 100-долларовых купюрах, наводнивших все вокруг.

"Один из подрядчиков получил оплату в 2 млн долларов, и это была сумка, где лежали завернутые в целлофан пачки валюты". В некоторых случаях деньги хранились без всякой охраны в мешках в иракских министерствах.

Беспокойство по поводу недостатка прозрачности в расходовании иракских фондов еще больше усилилось после сообщения Стюарта Боуэна, генерального инспектора по реконструкции Ирака, которое было сделано в январе 2005 года. Он обнаружил, что временное правительство не осуществило необходимого контроля за фондами на сумму более 8,8 млрд долларов, предназначенными для финансирования различных иракских министерств.

Многие из тех, кто критикует действия администрации Буша в ходе войны, указывают именно на период, когда временное правительство возглавлял Бремер. По их словам, его первые ошибки – от политики дебаасификации, которую он начал проводить, и до роспуска иракских вооруженных сил – создали предпосылки для нынешнего беспорядка в Ираке.

Уоксман также намекнул, что может вызвать для разбирательства Тима Кэрни, нового представителя Госдепартамента, ответственного за координацию восстановления Ирака.

По словам Уоксмана, Кэрни был приглашен на слушания, однако Госдепартамент запретил ему давать показания, несмотря на то, что сам он выразил к этому готовность.

Inopressa