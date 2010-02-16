Совет министров ЕС одобрил программу стабилизации для Греции

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил программу стабилизации для Греции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

В документе отмечается, что процедура чрезмерного дефицита бюджета относительно Греции была начата в апреле 2009 года. Вместе с тем, по итогам 2009 года дефицит бюджета Греции достиг 12,7% ВВП, что намного выше установленных соглашением ЕС максимально допустимых 3% ВВП. Кроме того, государственный долг по итогам 2009 года составил 113% ВВП страны.

В своем решении Совет министров обратил внимание на то, что Греция в представленной программе стабилизации установила цель снизить дефицит бюджета до 3% ВВП страны до 2012 года. При этом, с итогами 2010 года планируется достичь снижения дефицита бюджета до 8,7% ВВП.

Совет министров также попросил Грецию представить до 16 марта доклад относительно расписания имплементации мероприятий, предусмотренных программой на 2010 год. В случае, если за месяц реализуется ряд рисков, которые могут помешать Греции достичь запланированного на 2010 год снижения дефицита бюджета, в этом докладе правительство страны должно также объявить дополнительные меры по уменьшению расходов бюджета и увеличению доходов.

Сегодняшнее решение также предусматривает, что начиная с середины мая, Греция должна готовить ежеквартальные доклады относительно реализации мероприятий по уменьшению дефицита бюджета и их эффективности.