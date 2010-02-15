Президент Абхазии поздравил Януковича

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей БАГАПШ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием на должность Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.БАГАПША.

«Уверен, что с Вашим приходом отношения между Украиной и Абхазией выйдут на качественно новый уровень», - говорится в телеграмме Президента непризнанной республики.

При этом лидер Абхазии выразил готовность к всестороннему сотрудничеству с Украиной.

С.БАГАПШ также отметил открытость и демократичность выборов в Украине, что, по его словам, подчеркивает «непререкаемый авторитет и доверие украинского народа», которое имеет В.ЯНУКОВИЧ и его команда.

Кроме того, он пожелал В.ЯНУКОВИЧУ здоровья и успехов на высоком посту, а народу Украины - благополучия и процветания.

Как сообщал УНИАН 26 августа 2008 года, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что Украина должна признать независимость грузинских территорий Южной Осетии и Абхазии. «Признание Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии – это логическое продолжение процесса, которому было положено начало западными странами признанием независимости края Косово… Мы предупреждали мир об опасности использования двойных стандартов в ситуации с признанием независимости Косово», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что он прогнозировал «цепную реакцию» на такой шаг Запада.