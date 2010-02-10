ВВС и ПВО России и Украины проведут командно-штабную тренировку

Двусторонняя командно-штабная тренировка сил ВВС и ПВО России и Украины состоится осенью 2010 года.

Об этом сообщил во Владимире на заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств СНГ главком ВВС России, генерал-полковник Александр ЗЕЛИН, являющийся председателем комитета.

«В октябре 2010 года между органами управления и дежурными по ПВО силами ВВС России и Воздушных сил Вооруженных сил Украины состоится двусторонняя командно-штабная тренировка», - сказал А.ЗЕЛИН, сообщает РИА “Новости”.

Он также сообщил, что в третьем квартале текущего года состоятся методические сборы с руководящим составом служб безопасности полетов и специалистов Вооруженных сил государств СНГ, отвечающих за боевое применение единой системы государственного радиолокационного опознания "Пароль", а также совместное командно-штабное учение "Рубеж-2010" в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

Как сообщал УНИАН, украинскую делегацию на заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ возглавляет командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Иван РУСНАК.