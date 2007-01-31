НАТО готовится в Косово к худшему

НАТО готовится к худшему сценарию развития ситуации в Косово и ожидает волну насилия в этом албанском анклаве Сербии при предстоящем решении судьбы автономного края, заявил командующий войсками Североатлантического альянса в Косово генерал-лейтенант Роланд Катхер. Тем самым он повторил вслед за аналитиками опасения, что сербское население, живущее на севере автономии, может взбунтоваться, что спровоцирует конфликты на востоке Сербии в долине Прешево и на юге Македонии, где в 2001 г. албанские боевики вели бои с правительственными войсками. "Если что-то произойдет на севере Косово, то может получиться эффект домино", - заявил Р.Катхер. "Такие же проблемы начнутся и в долине Прешево", - добавил он, передает Reuters.

Албанское большинство Косово, составляющее 90% процентов населения края, рассчитывает на большую независимость от Сербии в 2007 г. По словам Р.Катхера, НАТО внимательно следит за ситуацией в приграничных регионах. Аналитики считают, что в случае решения Сербии отделить Косово, албанцы в приграничных областях могут возобновить вооруженную борьбу, прекращенную с помощью западной дипломатии, и потребовать присоединения к Косово.

Спецпосланник ООН по вопросу о будущем статусе края Марти Ахтисаари должен представить проект урегулирования косовской проблемы в Белграде и Приштине 2 февраля 2007 г. Это произойдет восемь лет спустя после того, как ООН взяло территорию под свой контроль.