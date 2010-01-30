Суд в Конго оправдал 7 украинцев – членов экипажа Island of Luck

Сегодня суд города Киншасы (Демократическая Республика Конго) оправдал 7 украинских граждан и одного гражданина России – членов экипажа судна Island of Luck, которые были задержаны властями этой страны 22 октября прошлого года по обвинению в совершении преступления против конголезских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в субботу министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

“Мы сегодня с приятностью можем сообщить, что полтора часа тому назад в присутствии украинского посла суд принял чрезвычайное решение - 7 украинских граждан и одного россиянина полностью оправдали”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, сегодня они будут освобождены из тюрьмы. Министр сообщил, что в ближайшее время в тюрьму прибудет автобус Посольства России в Конго, на котором моряков отвезут в российское дипломатическое представительстве, где они будут находиться до отлета. П.ПОРОШЕНКО напомнил, что Украина не имеет своего посольства в ДРК.

Министр сообщил, что завтра украинские моряки будет отправлены с Конго в Париж. Их будет сопровождать до посадки на самолет посол Украины в Габоне, который заботится об украинских моряках.

П. ПОРОШЕНКО отметил, что в понедельник, в 11:40 украинские моряки должны прибыть на родину.

Министр также отметил, что он общался с капитаном судна, который сообщил, что никаких проблем со здоровьем у моряков нет. По его информации, морякам была предоставлена возможность переговорить со своими родственниками.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что украинские дипломаты проводили настойчивую работу и приложили усилия для освобождения моряков.

“Мы с самого начала были уверены в невиновности наших граждан, хотя некоторые советники и внутри страны, и за рубежом, советовали быть более осторожными”, - прибавил он.

П.ПОРОШЕНКО напомнил, что по его поручению 12-16 января в Конго находилась украинская делегация во главе с заместителем министра Александром ГОРИНЫМ, которая провела переговоры с конголезскими властями об освобождении украинских моряков.