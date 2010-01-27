Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Сегодня ООН отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

В своем послании Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун призвал народы хранить память о Холокосте и отстаивать человеческое достоинство для всех, сообщает NEWSru.

Он напомнил, что 65 лет назад был освобожден самый крупный и печально известный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

"Через ужасы гетто и нацистских лагерей смерти прошло бесчисленное множество мужчин, женщин и детей, которым, тем не менее, удалось выжить. Все они хотят донести до каждого из нас важнейшую мысль - мысль о триумфе человеческого духа", - говорится в послании Генерального секретаря ООН.

Пережившим Холокост отводится важная роль в том, чтобы уроки этой трагедии были сохранены в памяти будущих поколений, отмечает глава ООН. "Люди, пережившие Холокост, будут с нами не вечно. Но память о том, что они пережили, должна оставаться с нами", - заявил ПАН Ги Мун, указав, что истории этих людей "должны сохраниться в памятниках, в учебниках и, прежде всего, в решительном стремлении человечества предотвратить геноцид и другие тяжкие преступления".

Торжественная церемония и концерт "Память о Холокосте: наследие оставшихся в живых" в честь 65-й годовщины освобождения лагеря смерти Освенцим состоится вечером в зале Генеральной Ассамблеи ООН.