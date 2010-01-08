Китай стал крупнейшим мировым экспортером

В 2009 году Китай обошел Германию по объему экспорта и стал крупнейшим мировым экспортером, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse

В первые 11 месяцев 2009 года экспорт Китая составил 1,07 триллиона долларов, хотя и сократился из-за слабого спроса на китайские товары за рубежом. Экспорт Германии, крупнейшей экономики ЕС, сократился до 1,05 триллиона долларов (734,6 миллиарда евро).

Согласно статистике Всемирной торговой организации, Китай впервые сумел обойти по объему экспорта Германию в первом полугодии 2009 года. КНР вывезла товаров в январе-июне на 521,7 миллиарда долларов, а Германия - на 521,6 миллиарда.

Газета The Wall Street Journal отмечала, что в декабре тенденция должна сохранится. Китай, как ожидается, опубликует данные за декабрь в ближайшие дни. Статистика из Германии появится значительно позже.

Заместитель министра торговли Китая ЧЖУН Шань ранее утверждал, что доля КНР в международной торговле в прошедшем году вырастет с 8,86 до 9 процентов.

Германия, экономика которой сократилась почти на 5 процентов в 2009 году, сейчас медленно выходит из рецессии. Экономика Китая, напротив, резко растет. По прогнозу МВФ, в 2010 году КНР может обойти Японию по росту ВВП и стать второй по размерам экономикой в мире.