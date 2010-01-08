Франция создаст суд, который будет разбирать дела о геноциде

Франция намерена создать специальный суд, который будет разбирать дела, связанные с геноцидом, а также преступления против человечности. Как сообщили представители Министерства иностранных дел Франции, речь идет о преступлениях, совершенных вне территории страны, передает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Сейчас, напоминает РосБизнесКонсалтинг, во Франции ведутся расследования более чем 12 тыс. дел, касающихся геноцида в Руанде.