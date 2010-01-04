Испанское президентство в ЕС хочет усилить борьбу с террористами

Испанское президентство в Европейском Союзе хочет усилить антитеррористическую деятельность.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver” со ссылкой на испанские СМИ.

По данным издания, испанское президентство, в частности, планирует создать специальное подразделение в ЕС для обмена разведывательными данными о деятельности террористов.

Национальные антитеррористические подразделения Испании, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Бельгии и Португалии поддерживают такую идею.

При этом Лиссабонское соглашение ЕС, вступившее в силу с 1 декабря 2009 года, дает возможность для расширения сотрудничества спецслужб стран-членов ЕС в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, Испания председательствует в ЕС с 1 января по 30 июня 2010 года.