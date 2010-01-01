Председательство в ОБСЕ перешло к Казахстану

Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января 2010 года перешло от Греции к Казахстану. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Как передает РИА Новости, уже на 14 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором выступит министр иностранных дел Казахстана Канат САУДАБАЕВ, который, как ожидается, изложит приоритеты председательствования страны в ОБСЕК.

Казахстан стал участником ОБСЕ в январе 1992 года.

Казахстан был выдвинут коллективным кандидатом от стран СНГ на должность председателя ОБСЕ. Решение о том, что эта центральноазиатская республика - первая из стран СНГ - займет эту должность было принято 29-30 ноября 2007 года на 15-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Мадриде. Тогда в столице Испании в результате длительных переговоров было достигнуто соглашение о председательстве Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. При этом из текста соответствующего решения СМИД были исключены какие-либо условия, явные или скрытые механизмы отсрочки его исполнения.

Во многом решение о председательстве является признанием реальных достижений Казахстана в построении демократического общества и либеральной рыночной экономики. Консенсус государств-участников ОБСЕ основан на признании верности внутренней и внешней политики страны, обеспечивших политическую стабильность в стране и четкость внешнеполитического курса.

Это решение является беспрецедентным по целому ряду причин: впервые в истории ОБСЕ ее возглавит азиатское государство с преимущественно мусульманским населением - при том, что среди председателей ОБСЕ всегда преобладали страны Западной Европы, члены или кандидаты на вступление в Евросоюз. Ни одно государство СНГ не претендовало и не могло претендовать ранее на этот высокий пост.

Одной из главных инициатив Казахстана в качестве председателя ОБСЕ стало предложение провести в 2010 году в Астане саммит Организации. Эта инициатива уже нашла поддержку во многих странах ОБСЕ не в последнюю очередь потому, что последний саммит Организации состоялся десять лет назад - в 1999 году - в Стамбуле.

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ считает, что избрание республики на пост председателя ОБСЕ в 2010 году является первым шагом к повороту во взаимоотношениях между Западом и странами бывшего Советского Союза. Кроме того, по мнению казахстанского президента, во время председательствования его страны в ОБСЕ надо обратить внимание на экологические вопросы и вопросы, которые имеются в Казахстане вследствие работы Семипалатинского полигона и высыхания Аральского моря.