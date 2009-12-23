В Румынии утвержден состав нового правительства

Румынский парламент утвердил правоцентристское правительство под руководством Эмиля БОКА – через два месяца после голосования, по результатам которого Э.БОК перестал возглавлять Кабинет министров, передает Би-Би-Си.

В новом правительстве остаются многие министры из предыдущего состава.

Ожидается, что Кабмин примет законопроекты, направленные на сокращение госрасходов, чтобы удовлетворить требования Международного валютного фонда по восстановлению экономики Румынии, получившей кредит от организации.

Э.БОК был назначен главой правительства Президентом Траяном БЭСЕСКУ, переизбранным на свой пост в декабре.