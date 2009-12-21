Палестинцы обещают не стрелять по Египту

Глава МВД сектора Газа Фатхи Хаммад пообещал предотвратить стрельбу со стороны палестинских "граждан" в сторону египетских рабочих, возводящих стальную стену на границе с палестинским анклавом, сообщает в воскресенье радио аль-Кудс.

В минувшую субботу египетские власти объявили чрезвычайное положение на границе с сектором Газа. Это случилось после того, как неизвестные во второй раз открыли огонь в сторону рабочих, устанавливающих подземной барьер, уходящий на глубину 20-30 метров. Он должен перекрывать контрабандистские туннели, по которым анклав в обход режима блокады получает всевозможные товары и оружие.

"Правительство (сектора Газа) подтверждает, что оно будет защищать безопасность Египта, и в этом отношении оно находится в контакте с египетскими властями", - сказал Хаммад, который поинтересовался у египетских коллег "новым строительством" на границе.

Тем не менее, египетские власти отказываются подтверждать или опровергать факт строительства подземной стены, хотя в интервью газете аль-Ахрам аль-Араби, опубликованном накануне, министр иностранных дел АРЕ Ахмед Абуль Гейт заявил, что его страна укрепляет безопасность в приграничных районах.

"Будь это стена, датчики или прослушивающие устройства, важно то, что египетская территория должна быть защищена", - приводит слова министра РИА "Новости".

Под палестино-египетской границей проходят сотни подземных ходов, имеющих ключевое значение для экономики сектора Газа. Полуторамиллионный анклав, управляемый исламистским движением ХАМАС, три года живет в условиях жестких санкций, введенных Израилем и поддержанных Египтом.