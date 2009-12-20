Нападение на нефтепровод прервало экспорт нефти из Ирака

Экспорт нефти из северного Ирака остановлен в результате нападения на нефтепровод, ведущий в нефтеналивной порт Джейхан.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства нефти Ирака Ассема ДЖИХАДА.

Подробности нападения и кто за ним стоит не сообщаются.

Обычно боевики закладывают взрывчатку под нефтепровод. Известно, что в турецкий нефтеналивной порт идет нефть с двух месторождений Иракского Курдистана, администрация которого в этом году получила разрешение от иракского правительства на экспорт нефти. Экспорт начался с июня. Ирак обладает крупными запасами нефти и природного газа. Экспорт углеводородов составляет основную долю доходов иракского бюджета.