Нападение на нефтепровод прервало экспорт нефти из Ирака
13:05, 20 декабря 2009Мир
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Обычно боевики закладывают взрывчатку
Экспорт нефти из северного Ирака остановлен в результате нападения на нефтепровод, ведущий в нефтеналивной порт Джейхан.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства нефти Ирака Ассема ДЖИХАДА.
Подробности нападения и кто за ним стоит не сообщаются.
Обычно боевики закладывают взрывчатку под нефтепровод. Известно, что в турецкий нефтеналивной порт идет нефть с двух месторождений Иракского Курдистана, администрация которого в этом году получила разрешение от иракского правительства на экспорт нефти. Экспорт начался с июня. Ирак обладает крупными запасами нефти и природного газа. Экспорт углеводородов составляет основную долю доходов иракского бюджета.
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