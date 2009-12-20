В России запретили рекламировать аборты возле спортивных сооружений

В России ограничивается реклама абортов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О рекламе», который устанавливает дополнительные ограничения в отношении рекламы медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.

Закон, принятый Госдумой 11 декабря 2009 года и одобренный Советом Федерации 16 декабря 2009 года

В частности, запрещается размещение рекламы абортов в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопродукции, в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании, на всех транспортных средствах общего пользования и на объектах транспортной инфраструктуры, в детских, образовательных, санаторно-курортных, оздоровительных организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от них, а также в ряде других случаев.