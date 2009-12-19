В Кутаиси взорвали Монумент Славы: два человека погибли

Два человека погибли в результате взрыва памятника "Монумент славы" в Кутаиси в субботу. Один из них – 10-летний ребенок.

Монумент взорвали в процессе работ по демонтажу по заказу кутаисского муниципалитета, который осуществляла частная компания .Следствие уже началось, все виновные будут наказаны, заявил главный прокурор Грузии Муртаз Зоделава на специальном брифинге в субботу. «По предварительным данным, причиной трагедии является нарушение правил безопасности», - заявил генпрокурор.

Как сообщил ранее РИА Новости председатель региональной организации в Имерети политического движения экс-премьера Грузии Зураба Ногаидели "За справедливую Грузию" Шота Бурджанадзе, который присутствовал на месте события, в результате «этого варварского акта», часть железобетонной конструкции, отколовшейся при взрыве, отлетела в сторону. По его словам, еще один пострадавший при взрыве мужчина в очень тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении в больнице.

Всю вину оппозиция возлагает на власти, так как не были обеспечены необходимые меры безопасности, сказал политик. В связи с происшедшим президент Грузии Михаил Саакашвили прервал свой визит в Копенгаген и возвращается на родину, сообщили грузинские телекомпании.

Грузинская оппозиция называла варварством демонтаж памятника, в его защиту выступили многие ветеранские организации. За несколько часов до подрыва памятника министерство иностранных дел Грузии заявило, что власти страны уважают память ветеранов, а "Мемориал славы" нуждается в реабилитации. "С полной ответственностью заявляем, что в Грузии с уважением относятся к памяти воинов во Второй мировой войне и государство и общество Грузии заботятся о памятниках и мемориалах", - говорится в комментарии департамента прессы и информации МИДа. Ранее телеканалы показывали, как рабочие ломают мемориал, разбивают скульптурные группы.

На месте памятника предполагается построить здание для парламента Грузии.