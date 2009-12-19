Россия и США решили не загонять президентов в тупик

Делегации России и США взяли перерыв до января на переговорах по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Об этом сообщил помощник президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО по итогам встречи Президентов США и РФ Барака ОБАМЫ и Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Копенгагене, передает РИА Новости.

«Сейчас в работе делегаций, которые (работали) практически без перерыва, практически на протяжении нескольких месяцев, без выходных, будет объявлен небольшой перерыв. У них рождественские каникулы», - сказал С.ПРИХОДЬКО.

В то же время он заверил, что переговоры о новом соглашении завершатся в ближайшее время.

«Президенты выразили уверенность, что в обозримом, непродолжительном периоде работа над договором и сопутствующими документами будет завершена», - сказал помощник главы Российского государства.

С.ПРИХОДЬКО подчеркнул, что договор о СНВ - сложный документ, и напомнил, что предыдущий договор готовился порядка двух лет. «Мы не хотим ни делегации, ни президентов в тупик загонять. Пока дату не называем», - сказал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с Б.ОБАМОЙ заявил, что новый договор о СНВ должен быть доработан за достаточно короткий срок, осталось согласовать некоторые технические детали

«Остались некоторые технические детали, которые нуждаются в доводке», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. По его словам, позиции сторон «очень близки», почти все вопросы, которые обсуждались в последние месяцы, «закрыты».

«Надеюсь, что мы сделаем это за достаточно короткое время, и результат, которого мы достигнем, будет отражать характер хороших отношений, которые у нас сложились с американской администрацией», - сообщил президент РФ.

Президент США также заявил, что Москва и Вашингтон приблизились к подписанию документа.

По словам Б.ОБАМЫ, стороны «добились отличного прогресса и очень близки к достижению соглашения».

«Уверен, что оно будет заключено своевременно», - сказал президент США и поблагодарил Д.МЕДВЕДЕВА за то, что президент РФ был «эффективным партнером на переговорах».

Предыдущий документ обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тыс. боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.

Этим летом главы РФ и США поручили зафиксировать в новом договоре о СНВ сокращение боезарядов до 1500-1675 единиц, а предельные уровни для стратегических носителей - в пределах 500-1100 единиц. Договор должен был заменить СНВ-1 к 5 декабря.

Российско-американские переговоры шли не один месяц, однако уложиться в срок не удалось.

4 декабря РФ и США подтвердили гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам по истечению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 4 декабря 2009 года.