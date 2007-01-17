Меркель озвучила два требования к России

Канцлер председательствующей в Европейском Союзе Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что Россия должна стать надежным поставщиком энергоресурсов в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Европарламенте, представляя программу немецкого президентства в Евросоюзе.

“Нам нужны стабильные отношения”, - сказала она. “В то же время, мы не можем игнорировать такие темы как свобода прессы, гражданские свободы или конфликты на соседних с Россией территориях”, - добавила канцер Германии.

А.МЕРКЕЛЬ также отметила, что отношения с Россией будут одним из ключевых вопросов на порядке дневного немецкого президентства в ЕС.