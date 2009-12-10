Освобожденная от пиратов «Ариана» не может двигаться: топлива нет

У освобожденного из пиратского плена судна «Ариана» нет дизельного топлива, и оно сейчас не может двигаться самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Валерий ЧАЛЫЙ.

«На судне сейчас, к сожалению, нет дизтоплива, и поэтому нет возможности, чтобы оно двигалось самостоятельно», - сказал В.Чалий.

Он сообщил, что на данное время “Ариану” взяло под охрану одно из португальских судов, задействованных в операции по борьбе с пиратством «Аталанта».

В.ЧАЛЫЙ также отметил, что сумма выкупа за освобождение судна составила около 2,8 млн. долларов США.

На уточняющий вопрос журналистов, всю ли эту сумму уплатил судовладелец, В.ЧАЛЫЙ ответил: «Деньги были переданы судовладельцем, но происхождение денег - это отдельный вопрос».

В.ЧАЛЫЙ выразил надежду, что к Новому году моряки вернется в Украину.

Он напомнил, что операция по освобождению судна началась сегодня в 6.45 и закончились около 15.00.

Как отметил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергей БОРОДЕНКОВ, пока еще нельзя сказать, к какому именно порту будет двигаться судно.

Он не исключил, что это может быть ближайший порт Момбаса (Кения), в который в свое время после освобождения прибыла «Фаина». «Сейчас этот вопрос прорабатывается», - добавил С.БОРОДЕНКОВ.