Молдове и Украине нужны два месяца, чтобы решить вопрос границы

Молдова и Украина в течение 2-х месяцев намерены решить все вопросы по демаркации совместной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии украинским журналистам заявил премьер-министр Молдовы Влад ФИЛАТ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день переговорный процесс по данной теме активизировался – на днях эта тема обсуждалась на уровне заместителей министров иностранных дел, и 14 декабря в Одессе пройдут соответствующие консультации на уровне экспертов.

«Мы считаем, что очень скоро придем к решению вопроса, я думаю, через пару месяцев, не больше», - сказал В.ФИЛАТ.

Он уточнил, что на сегодняшний день необходимо согласовать вопрос по Новоднестровской ГЭС, а также по демаркации морской части границы в районе Джурджулешты. «В остальном все вопросы решены… главное, что процесс идет, и атмосфера располагает к решению вопроса», - сказал В.ФИЛАТ.