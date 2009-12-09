В Эстонии экс-главу Союза защиты детей посадили за педофилию

В Эстонии бывший руководитель Союза защиты детей Каур ХАНСОН осужден по обвинению в педофилии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Postimees.

Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних, а также в изготовлении детской порнографии.

Суд назначил К.ХАНСОНУ максимально возможный срок наказания - 15 лет тюрьмы. Комментировать приговор К.ХАНСОН не стал. Обжалует ли он решение суда, неизвестно.

К.ХАНСОН был задержан еще в марте 2009 года. Однако огласку эта история получила только после того, как расследование было завершено и дело начал рассматривать суд.

К.ХАНСОНУ вменяли в вину изнасилование нескольких детей. Сколько всего человек пострадало от его действий, не сообщалось. Postimees писало, что жертвами педофила "стали дети со всей Эстонии".

Бывший глава Союза защиты детей признал свою вину. В связи с этим его дело рассматривалось в упрощенном порядке.

К.ХАНСОН известен помимо прочего как создатель политической и социальной рекламы. В конце 1990-х, будучи руководителем рекламного бюро Zoom, он организовал кампанию под лозунгом "Не бей ребенка!". Один из его коллег по рекламному агентству, Томас ЛИЙВ, в прошлом был также осужден по обвинениям в педофилии.