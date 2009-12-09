Снегопады в США: синоптики предупреждают о сугробах до 4,5 метра

Пять человек погибли из-за сильных снегопадов и гололеда в западных и центральных штатах США.

Как передает ИТАР-ТАСС, два человека погибли во вторник в результате ДТП в штате Нью-Мексико, а в понедельник три человека стали жертвами непогоды в других штатах.

Резкое похолодание и снегопады обрушились на западные и центральные штаты США в понедельник. За неполные двое суток толщина снежного покрова в ряде районов составила почти 1 метр. Синоптики предупреждают, что сопровождающий снегопады сильный ветер, порывы которого достигают 80 километров в час, может наметать сугробы высотой от 2 до 4,5 метра. Из-за непогоды в ряде районов закрыты школы и правительственные учреждения.

Всего непогодой охвачены 17 штатов. На некоторых федеральных и местных автомагистралях образовались многокилометровые пробки.

Вместе с тем мощный циклон принес в южные штаты США проливные дожди. За сутки только в Луизиане выпало 10 сантиметров осадков, что привело к наводнениям в некоторых районах штата.